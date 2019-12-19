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19 Aralık 2019, Perşembe
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O çocuk bulundu!

O çocuk bulundu!

maçında görevliler tarafından formasından dolayı stada alınmayan ve babası , maçı öncesi Başkan ve futbolcularla bir araya gelecek.

maçı sonrası çıkan olaylar kadar, Galatasaraylı bir çocuğun sırf üzerinde forması olduğu gerekçesiyle stadın kapısından çevrilmesi de herkesi üzdü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, maça girmesi için formasını ters çevirmesi istenen ufaklık bu teklifi kabul etmemiş, üzülerek de olsa evine dönmüştü. Maçın ardından Donk ve Jimmy'nin de katılığı aramalar sonuç verdi. Tuzla maçını izleyemeyen ve babası 'in, maçında seremonide ağırlanacağını duyurdu.

  1. 19.12.2019
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