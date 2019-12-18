Galatasaray'a 'kayyum' haberiyle ilgili flaş gelişme

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Kamuoyunun Bilgisine;

1. Müvekkiller Ahmet Hasan Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya tarafından, kulübe kayyum atanması talebiyle açılmış bir dava yoktur. Açılan dava, sadece kulübün tüzük gereğince seçime götürülmesi için hakimin müdahalesini talep etmektedir.

2. Müvekkillerin talimatıyla açılmış olan dava, İstinaf kararıyla seçim tedbirinin kaldırılması nedeniyle hukuken ve tüzük sebebiyle zorunlu olan ancak yönetim kurulunca karar verilmeyen seçime gidilmesi amaçlıdır.

3. DHA tarafından yapılan haber doğru değildir. Söz konusu dava bir ay önce açılmış ve MK 75. maddeye dayanmamaktadır. Hayali bilgilerle haber yapan ilgili kurumlar hakkında hukuki bütün yolları kullanacağımızı bildiririz.

4. Kulübün hukuken zaruri olan seçime götürülmesi talebi de sadece kulüp tüzüğü baz alınarak açılmıştır. Seçilme hakkında tedbir talebi devam eden herkes söz konusu seçime girebilecektir.

Saygılarımızla;

Av. Kıraç Aras"





AHMET ÖZDOĞAN'DAN TAKVİM'E ÖZEL AÇIKLAMA



Kayyum atanması için başvuruda bulundu diyen Ahmet Özdoğan TAKVİM'e özel açıklamalarda bulundu... "Bizim böyle bir başvurumuz yok. Bu iddialar yalan" dedi.

Galatasaray'a kayyum atanıyor haberi gündeme bomba gibi düştü. Ahmet Özdoğan'ın kayyum atanması için mahkemeye başvurulduğu iddia edildi. Ancak TAKVİM'e konuşan Ahmet Özdoğan "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu haberleri kimler çıkarıyor! Uzaktan yakından ilgisi yok.

Biz sadece idarii ibrasızlık sonucu mahkemenin verdiği "seçime gidin" kararının takipçisiyiz. Kayyuma gidilmesi için en ufak bir başvurumuz olmadı" ifadesini kullandı.