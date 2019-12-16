Avrupa felaketi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de Fatih Terim idaresindeki en kötü performansını bu sezon sergiledi. A Grubu'nu galibiyet elde edemeden son sırada tamamladı. Grubunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 2 puan toplayabilen Galatasaray, attığı bir gole karşın kalesinde tam 14 gol birden gördü.