Ömer’den 4. asist - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ömer’den 4. asist

Ömer’den 4. asist

Ömer’den 4. asist

Feghouli'nin 'ı öne geçiren golünde asisti yapan 'dı. Hücuma önemli katkıda bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon asist sayısını 4'e çıkardı.

Feghouli'nin 'ı öne geçiren golünde asisti yapan 'dı. Hücuma önemli katkıda bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon asist sayısını 4'e çıkardı.
  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömer’den 4. asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN