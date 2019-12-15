Marcao'nun eşi eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında 2-0 öne geçmesine rağmen MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorla büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftarların hedefindeki isimlerden biri de son dakikalarda yaptırdığı penaltı ile gole sebep olan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao oldu.

Özellikle sosyal medyada büyük eleştiriler alan deneyimli stoperin eşi bu tepkilere yanıt verdi.

Pan Teixeira, sosyal medyadan kendisine "Evinize dönün" mesajlarına cevap verdi ve "Bu konuşmayı kesmelisiniz. Hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim evimiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.



