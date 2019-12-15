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15 Aralık 2019, Pazar
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'nun eşi eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi

Marcao'nun eşi eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi

'ın 'de 'nü ağırladığı karşılaşmanın son dakikalarında penaltıya neden olan sarı-kırmızılı futbolcu 'nun eşi, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.

'in 15. haftasında sahasında 2-0 öne geçmesine rağmen ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorla büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftarların hedefindeki isimlerden biri de son dakikalarda yaptırdığı penaltı ile gole sebep olan Brezilyalı defans oyuncusu oldu.

Özellikle sosyal medyada büyük eleştiriler alan deneyimli stoperin eşi bu tepkilere yanıt verdi.

Pan Teixeira, sosyal medyadan kendisine "Evinize dönün" mesajlarına cevap verdi ve "Bu konuşmayı kesmelisiniz. Hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim evimiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.


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  1. 15.12.2019
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