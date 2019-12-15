Marcao'nun eşi eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi
Galatasaray'ın Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşmanın son dakikalarında penaltıya neden olan sarı-kırmızılı futbolcu Marcao'nun eşi, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında 2-0 öne geçmesine rağmen MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorla büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftarların hedefindeki isimlerden biri de son dakikalarda yaptırdığı penaltı ile gole sebep olan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao oldu.
Özellikle sosyal medyada büyük eleştiriler alan deneyimli stoperin eşi bu tepkilere yanıt verdi.
Pan Teixeira, sosyal medyadan kendisine "Evinize dönün" mesajlarına cevap verdi ve "Bu konuşmayı kesmelisiniz. Hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim evimiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Marcao'nun eşi eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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