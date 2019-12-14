İşte Galatasaray'ın isyan ettiği pozisyon! Taraftar çıldırdı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin 31. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılıların santrforu Radamel Falcao'nun şutunda top dışarı çıktı. Galatasaraylı futbolcular şiddetli bir şekilde korner itirazında bulunurken sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından bu pozisyona tepki gösterdi. İşte maça damga vuran pozisyon ve Galatasaray taraftarının isyanı...

14 Aralık 2019 Cumartesi 21:25 Güncelleme: 14.12.2019 21:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





