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İşte Galatasaray'ın isyan ettiği pozisyon! Taraftar çıldırdı
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin 31. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılıların santrforu Radamel Falcao'nun şutunda top dışarı çıktı. Galatasaraylı futbolcular şiddetli bir şekilde korner itirazında bulunurken sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından bu pozisyona tepki gösterdi. İşte maça damga vuran pozisyon ve Galatasaray taraftarının isyanı...
14 Aralık 2019 Cumartesi 21:25
Güncelleme: 14.12.2019 21:25
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Galatasaray - MKE Ankaragücü maçına damga vuran bir pozisyon yaşandı.
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Sarı-kırmızılılarda uzun bir aradan sonra Süper Lig'de ilk 11'de başlayan RadamelFalcao pozisyonun kahramanı oldu.