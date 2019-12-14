İşte Galatasaray'ın isyan ettiği pozisyon! Taraftar çıldırdı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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İşte Galatasaray'ın isyan ettiği pozisyon! Taraftar çıldırdı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin 31. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılıların santrforu Radamel Falcao'nun şutunda top dışarı çıktı. Galatasaraylı futbolcular şiddetli bir şekilde korner itirazında bulunurken sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından bu pozisyona tepki gösterdi. İşte maça damga vuran pozisyon ve Galatasaray taraftarının isyanı...
14 Aralık 2019 Cumartesi 21:25 Güncelleme: 14.12.2019 21:25
İşte Galatasaray'ın isyan ettiği pozisyon! Taraftar çıldırdı


Galatasaray - MKE Ankaragücü maçına damga vuran bir pozisyon yaşandı.

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İşte Galatasaray'ın isyan ettiği pozisyon! Taraftar çıldırdı

Sarı-kırmızılılarda uzun bir aradan sonra Süper Lig'de ilk 11'de başlayan Radamel Falcao pozisyonun kahramanı oldu.

İşte Galatasaray'ın isyan ettiği pozisyon! Taraftar çıldırdı

Mücadelede dakikalar 31'i gösterirken Kolombiyalı golcü savunmanın arkasına sarktı.

İşte Galatasaray'ın isyan ettiği pozisyon! Taraftar çıldırdı

Radamel Falcao'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruş dışarı çıkarken, Galatasaraylı futbolcular maçın hakemine itirazlarda bulundu.

İşte Galatasaray'ın isyan ettiği pozisyon! Taraftar çıldırdı

Topun son olarak Pazdan'dan dışarı çıktığını savunan sarı-kırmızılılarda itirazlarını sürdüren Ryan Babel sarı kart gördü.

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