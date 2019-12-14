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14 Aralık 2019, Cumartesi
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" Başkanı gelemez"

"MHK Başkanı gelemez"

Cengiz, Federasyon Başkanı Özdemir’in bürosundaki görüşmeye değindi. “Kulüp başkanlarıyla bir araya gelebilir ama oraya Başkanı gelemez” diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı , Başkanı 'in ofisinde gerçekleşen ve F.Bahçe Başkanı , Başkan vekili Semih Özsoy ile Başkanı 'in katıldığı görüşmeyle ilgili fikirlerini de açıkladı. Mustafa Cengiz "TFF Başkanı, kulüp başkanları ve yöneticileriyle görüşebilir. Gayet doğal. Aklımıza hiçbir şey gelmez. TFF Başkanının veya MHK'ye ait olmayan özel büroda mensubu olduğunuz eski kulübünüzün başkanı veya ikinci başkanıyla görüşebilirsiniz. Ama oraya MHK Başkanı gelemez. 2.5 saat konuşursanız ben yarışan bir taraf olarak bundan rahatsız olurum " dedi.

  1. 14.12.2019
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