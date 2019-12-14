"MHK Başkanı gelemez"
Cengiz, Federasyon Başkanı Özdemir’in bürosundaki görüşmeye değindi. “Kulüp başkanlarıyla bir araya gelebilir ama oraya MHK Başkanı gelemez” diye konuştu.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ofisinde gerçekleşen ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Başkan vekili Semih Özsoy ile MHK Başkanı Zekeriya Alp'in katıldığı görüşmeyle ilgili fikirlerini de açıkladı. Mustafa Cengiz "TFF Başkanı, kulüp başkanları ve yöneticileriyle görüşebilir. Gayet doğal. Aklımıza hiçbir şey gelmez. TFF Başkanının veya MHK'ye ait olmayan özel büroda mensubu olduğunuz eski kulübünüzün başkanı veya ikinci başkanıyla görüşebilirsiniz. Ama oraya MHK Başkanı gelemez. 2.5 saat konuşursanız ben yarışan bir taraf olarak bundan rahatsız olurum " dedi.
- 14.12.2019
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austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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