UEFA’dan paylaşım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği karşılaşmayı unutmadı ve takipçileriyle paylaştı. Paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları yeniden o günlere götürdü ve büyük beğeni aldı. 10 Aralık'ta başlayan karşılaşma 11 Aralık'ta sona ermişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği karşılaşmayı unutmadı ve takipçileriyle paylaştı. Paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları yeniden o günlere götürdü ve büyük beğeni aldı. 10 Aralık'ta başlayan karşılaşma 11 Aralık'ta sona ermişti.
- 12.12.2019
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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