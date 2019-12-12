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12 Aralık 2019, Perşembe
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UEFA’dan paylaşım

UEFA’dan paylaşım

UEFA 'nin hesabı, Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği karşılaşmayı unutmadı ve takipçileriyle paylaştı. Paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları yeniden o günlere götürdü ve büyük beğeni aldı. 'ta başlayan karşılaşma 11 Aralık'ta sona ermişti.

UEFA 'nin hesabı, Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği karşılaşmayı unutmadı ve takipçileriyle paylaştı. Paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları yeniden o günlere götürdü ve büyük beğeni aldı. 'ta başlayan karşılaşma 11 Aralık'ta sona ermişti.

  1. 12.12.2019
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