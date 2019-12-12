UEFA’dan paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği karşılaşmayı unutmadı ve takipçileriyle paylaştı. Paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları yeniden o günlere götürdü ve büyük beğeni aldı. 10 Aralık'ta başlayan karşılaşma 11 Aralık'ta sona ermişti.