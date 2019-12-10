Paris'te sahada
G.Saray’da sakatlar arasına Adem de eklendi. Forvette Falcao oynayacak.
Sakatlıklar Galatasaray'ın yakasını bir türlü bırakmıyor. Alanya maçını tamamlayamayan ve sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün PSG maçına yetişemeyeceği ortaya çıktı. Andone'dan sonra Adem'i de kaybeden sarı- kırmızılı ekipte gözler Falcao'ya çevrildi. Alanya maçının son dakikalarında forma giyen Kolombiyalı yıldızın, ilk 11'de şans bulması bekleniyor.
ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜLER
Adem'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği PSG deplasmanında Terim'in gol yollarındaki güvencesi Falcao olacak... 68 gün sonra Alanyaspor maçıyla sahalara dönen Kolombiyalı oyuncuyla bir görüşme yapan Fatih Terim, "Senin için sezonun maçı... Çık ve en iyi futbolunu oyna... Herkese Falcao kim göster" dedi.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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