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10 Aralık 2019, Salı
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'te sahada

Paris'te sahada

G.Saray’da sakatlar arasına Adem de eklendi. Forvette Falcao oynayacak.

Sakatlıklar Galatasaray'ın yakasını bir türlü bırakmıyor. Alanya maçını tamamlayamayan ve sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen 'ün maçına yetişemeyeceği ortaya çıktı. Andone'dan sonra Adem'i de kaybeden sarı- kırmızılı ekipte gözler Falcao'ya çevrildi. Alanya maçının son dakikalarında forma giyen Kolombiyalı yıldızın, ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜLER

Adem'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği PSG deplasmanında Terim'in gol yollarındaki güvencesi Falcao olacak... 68 gün sonra maçıyla sahalara dönen Kolombiyalı oyuncuyla bir görüşme yapan , "Senin için sezonun maçı... Çık ve en iyi futbolunu oyna... Herkese Falcao kim göster" dedi.

  1. 10.12.2019
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