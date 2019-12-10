Paris'te sahada

Sakatlıklar Galatasaray'ın yakasını bir türlü bırakmıyor. Alanya maçını tamamlayamayan ve sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün PSG maçına yetişemeyeceği ortaya çıktı. Andone'dan sonra Adem'i de kaybeden sarı- kırmızılı ekipte gözler Falcao'ya çevrildi. Alanya maçının son dakikalarında forma giyen Kolombiyalı yıldızın, ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜLER

Adem'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği PSG deplasmanında Terim'in gol yollarındaki güvencesi Falcao olacak... 68 gün sonra Alanyaspor maçıyla sahalara dönen Kolombiyalı oyuncuyla bir görüşme yapan Fatih Terim, "Senin için sezonun maçı... Çık ve en iyi futbolunu oyna... Herkese Falcao kim göster" dedi.