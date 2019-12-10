Noel hediyesi Emre Mor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Noel hediyesi Emre Mor

Noel hediyesi

Noel hediyesi Emre Mor

'ın yeni bir sayfa açar umuduyla kadrosuna kattığı sarı-kırmızılı takımda da kredisini tüketmeye başladı. En son Tuzla maçında görev yapan genç futbolcu, o karşılaşmada da bekleneni veremedi ve gözden iyice düştü.

'ın yeni bir sayfa açar umuduyla kadrosuna kattığı sarı-kırmızılı takımda da kredisini tüketmeye başladı. En son Tuzla maçında görev yapan genç futbolcu, o karşılaşmada da bekleneni veremedi ve gözden iyice düştü. Galatasaray'da Emre'nin devre arasında gönderilmesi gündeme gelirken bu durum 'da da gündem oldu. Marca, "Celta'ya 'den istenmeyen bir noel hediyesi" diye haber yayımladı.

  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Noel hediyesi Emre Mor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN