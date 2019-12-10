Noel hediyesi Emre Mor
Galatasaray'ın yeni bir sayfa açar umuduyla kadrosuna kattığı Emre Mor sarı-kırmızılı takımda da kredisini tüketmeye başladı. En son Tuzla maçında görev yapan genç futbolcu, o karşılaşmada da bekleneni veremedi ve gözden iyice düştü.
Galatasaray'ın yeni bir sayfa açar umuduyla kadrosuna kattığı Emre Mor sarı-kırmızılı takımda da kredisini tüketmeye başladı. En son Tuzla maçında görev yapan genç futbolcu, o karşılaşmada da bekleneni veremedi ve gözden iyice düştü. Galatasaray'da Emre'nin devre arasında gönderilmesi gündeme gelirken bu durum İspanya'da da gündem oldu. Marca, "Celta'ya Türkiye'den istenmeyen bir noel hediyesi" diye haber yayımladı.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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