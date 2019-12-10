Noel hediyesi Emre Mor

Galatasaray'ın yeni bir sayfa açar umuduyla kadrosuna kattığı Emre Mor sarı-kırmızılı takımda da kredisini tüketmeye başladı. En son Tuzla maçında görev yapan genç futbolcu, o karşılaşmada da bekleneni veremedi ve gözden iyice düştü. Galatasaray'da Emre'nin devre arasında gönderilmesi gündeme gelirken bu durum İspanya'da da gündem oldu. Marca, "Celta'ya Türkiye'den istenmeyen bir noel hediyesi" diye haber yayımladı.