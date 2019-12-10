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10 Aralık 2019, Salı
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'da Saint-Germain hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray'da Paris Saint-Germain hazırlıkları tamamlandı

, A Grubu son karşılaşmasında yarın Saint-Germain ile yapacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

, A Grubu 6. maçında deplasmanda oynayacağı Saint-Germain maçı hazırlılarını tamamladı.

yönetiminde ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalara yer verildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 23.00'da başlayacak.

  1. 10.12.2019
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