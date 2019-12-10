Galatasaray'da Paris Saint-Germain hazırlıkları tamamlandı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son karşılaşmasında yarın Paris Saint-Germain ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda oynayacağı Paris Saint-Germain maçı hazırlılarını tamamladı.
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalara yer verildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 23.00'da başlayacak.
- 10.12.2019
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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