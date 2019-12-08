Galatasaray'da Fatih Terim: 3 puandan öte

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın son bölümünde stres yaşadıklarını belirterek, "Ligin belki en az gol yiyen takımıyız ama yediğimiz bazı goller de bizi çok üzdü. Son dakika ve saniyelerdeki gereksiz goller. Bugün onun stresini biraz anlayışla karşılamak gerekir" diye konuştu. 60. dakikaya kadar iyi mücadele ettiklerini belirten Terim, "2. golü bulamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Ancak dediğim gibi bugün 3 puan almak çok öncelikliydi. Bugünkü 3 puan 3 puandan öte bir şey" dedi.



MUSLERA TAVAN YAPTI

Fatih Terim, yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynayan Muslera'nın son haftalarda iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bugün tavan yaptı. Muslera için 'Takımını kurtaran kaptan' diyebiliriz. Maç boyunca tam konsantrasyonla oynadı. Kazanmak için bütün arkadaşlarını idare etti ve ikazlarda bulundu. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Ben de onu maçın adamı seçerim" yorumunu yaptı. Terim, PSG maçı için, "Her maç 0-0 başlıyor. Hiçbir maç ümitsiz oynanmaz. Bir küçük ümit varsa da kovalanır" diye konuştu.

İŞTE TARAFTAR İŞTE ŞOV

Galatasaraylı tarafartarlar, Alanyaspor önünde sarı-kırmızılı yine yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden stada akın eden sarı-kırmızılılar, başlangıç düdüğüyle birlikte Aslan'a tam destek verdiler. Soğuk havaya rağmen tribünlerin büyük çoğunluğunu dolduran yaklaşık 30 bin Galatasaraylı, marşlar ve tezahüratlarla galibiyetin tadını çıkardılar.



EROL BULUT: MUSLERA'YI TEBRİK EDİYORUM

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahadan istemedikleri bir skorla ayrıldıklarını belirterek, "Sahada üstün oynayan ve yeterince gol pozisyonuna giren bir Alanyaspor vardı. Maalesef gol gelmedi. Diğer taraftan Muslera'yı tebrik ediyorum. Takımına 3 puan kazandırdı" dedi.