Galatasaray'da Fatih Terim: 3 puandan öte - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Fatih Terim: 3 puandan öte

Galatasaray'da : 3 puandan öte

Galatasaray'da Fatih Terim: 3 puandan öte

“Ligin belki en az gol yiyen takımıyız ama yediğimiz bazı goller de bizi çok üzdü. Son dakika ve saniyelerdeki gereksiz goller. Onun stresi için biraz anlayış şart.”

Galatasaray , maçın son bölümünde stres yaşadıklarını belirterek, "Ligin belki en az gol yiyen takımıyız ama yediğimiz bazı goller de bizi çok üzdü. Son dakika ve saniyelerdeki gereksiz goller. Bugün onun stresini biraz anlayışla karşılamak gerekir" diye konuştu. 60. dakikaya kadar iyi mücadele ettiklerini belirten Terim, "2. golü bulamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Ancak dediğim gibi bugün 3 puan almak çok öncelikliydi. Bugünkü 3 puan 3 puandan öte bir şey" dedi.

MUSLERA TAVAN YAPTI
Fatih Terim, yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynayan Muslera'nın son haftalarda iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bugün tavan yaptı. Muslera için 'Takımını kurtaran kaptan' diyebiliriz. Maç boyunca tam konsantrasyonla oynadı. Kazanmak için bütün arkadaşlarını idare etti ve ikazlarda bulundu. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Ben de onu maçın adamı seçerim" yorumunu yaptı. Terim, maçı için, "Her maç 0-0 başlıyor. Hiçbir maç ümitsiz oynanmaz. Bir küçük ümit varsa da kovalanır" diye konuştu.

İŞTE TARAFTAR İŞTE ŞOV
Galatasaraylı tarafartarlar, Alanyaspor önünde sarı-kırmızılı yine yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden stada akın eden sarı-kırmızılılar, başlangıç düdüğüyle birlikte Aslan'a tam destek verdiler. Soğuk havaya rağmen tribünlerin büyük çoğunluğunu dolduran yaklaşık 30 bin Galatasaraylı, marşlar ve tezahüratlarla galibiyetin tadını çıkardılar.

EROL BULUT: MUSLERA'YI TEBRİK EDİYORUM
Teknik Direktörü , sahadan istemedikleri bir skorla ayrıldıklarını belirterek, "Sahada üstün oynayan ve yeterince gol pozisyonuna giren bir Alanyaspor vardı. Maalesef gol gelmedi. Diğer taraftan Muslera'yı tebrik ediyorum. Takımına 3 puan kazandırdı" dedi.

  1. 8.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Fatih Terim: 3 puandan öte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN