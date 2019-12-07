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07 Aralık 2019, Cumartesi
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68 gün sonra sahada

Radamel Falcao 68 gün sonra sahada

’ın Kolombiyalı golcüsü , sakatlığının ardından 68 gün sonra Aytemiz karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Tecrübeli futbolcu, 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma kazandırdığı fakat sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen , maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Falcao en sonra 1 Ekim'de Stadyumu'nda Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.

Kolombiyalı yıldız isim bu müsabakadan sonra aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı ve tedavi sürecine girdi. Falcao toplam 68 gün sonra Alanyaspor maçının kadrosuna yer aldı.

Yıldız futbolcu 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

33 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 5 kez giyerken, maçında gol sevinci yaşamıştı.

  1. 07.12.2019
  2. Güncelleme: 07.12.2019 22:53
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