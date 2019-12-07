Son dakika: Galatasaray'dan Luyindama açıklaması! "Oyuncumuz..."

Galatasaray'dan Luyindama ile ilgili son dakika haberi geldi... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan Luyindama, ameliyat edildi. Daha önce sezonu kapattığı bildirilen 25 yaşındaki oyuncunun ameliyatını kulüp doktoru Yener İnce gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada: "Oyuncumuz Luyindama, bugün kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." denildi.