Son dakika: Galatasaray'dan Luyindama açıklaması! "Oyuncumuz..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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: 'dan açıklaması! "Oyuncumuz..."

Son dakika: Galatasaray'dan Luyindama açıklaması! "Oyuncumuz..."

haberi... Milli maçlar kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı mücadelede sol diz ön çapraz bağları kopan ve menisküsü yırtılan Christian 'dan haber var... Kulübü yaptığı açıklamada başarılı savunma oyuncusunun ameliyat edildiğini duyurdu.

'dan ile ilgili haberi geldi... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan Luyindama, ameliyat edildi. Daha önce sezonu kapattığı bildirilen 25 yaşındaki oyuncunun ameliyatını kulüp doktoru Yener İnce gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada: "Oyuncumuz Luyindama, bugün kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." denildi.

Luyindama'nın sakatlığı planları bozdu

  1. 07.12.2019
  2. Güncelleme: 07.12.2019 15:06
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