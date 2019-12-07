Son dakika: Galatasaray'dan Luyindama açıklaması! "Oyuncumuz..."
Son dakika haberi... Milli maçlar kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı mücadelede sol diz ön çapraz bağları kopan ve menisküsü yırtılan Christian Luyindama'dan haber var... Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada başarılı savunma oyuncusunun ameliyat edildiğini duyurdu.
Galatasaray'dan Luyindama ile ilgili son dakika haberi geldi... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan Luyindama, ameliyat edildi. Daha önce sezonu kapattığı bildirilen 25 yaşındaki oyuncunun ameliyatını kulüp doktoru Yener İnce gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada: "Oyuncumuz Luyindama, bugün kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." denildi.
- 07.12.2019
- Güncelleme: 07.12.2019 15:06
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Son dakika: Galatasaray'dan Luyindama açıklaması! "Oyuncumuz..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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