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06 Aralık 2019, Cuma
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maçına hazır

Galatasaray Alanyaspor maçına hazır

Futbol Takımı, 'in 14. haftasında yarın sahasında Aytemiz ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki idman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme hareketleri ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

, yarın saat 20.00'de Stadı'nda başlayacak karşılaşma için tesislerde kampa girdi.

  1. 06.12.2019
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