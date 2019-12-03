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03 Aralık 2019, Salı
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Heyecandan titriyor

Heyecandan titriyor

 ayında yeniden takıma dahil olması beklenen 'in eşi taraftarların sorularını yanıtladı.

ayında yeniden takıma dahil olması beklenen 'in eşi taraftarların sorularını yanıtladı. Martin'in çok heyecanlandığını belirten Elisabeth Haugen, "Hala 'da oynamayı çok istiyor. Şu anda iyi durumda... Ocak ayına az kaldı. Vücudunun heyecandan titrediğini biliyorum. Tekrar oynamaya hazır" dedi.

  1. 3.12.2019
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