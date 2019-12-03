Heyecandan titriyor

Ocak ayında yeniden takıma dahil olması beklenen Martin Linnes'in eşi sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtladı. Martin'in çok heyecanlandığını belirten Elisabeth Haugen, "Hala Galatasaray'da oynamayı çok istiyor. Şu anda iyi durumda... Ocak ayına az kaldı. Vücudunun heyecandan titrediğini biliyorum. Tekrar oynamaya hazır" dedi.