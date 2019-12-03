Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na ziyaret - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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'den Galatasaray Takımı'na ziyaret

Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na ziyaret

Galatasaray'da teknik direktör , 3 Günü dolayısıyla sarı-kırmızılı takımının antrenmanına ziyarette bulundu.

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü , 3 Günü dolayısıyla sarı-kırmızılı takımının antrenmanına ziyarette bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde gerçekleşen ziyarette Terim ile başantrenör Sedat İncesu ve tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları bir araya geldi.

Antrenmanını takip eden Fatih Terim, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızla hakikaten gurur duyuyoruz, çok iyi işler yapıyorlar. Dünyadaki ve ülkemizdeki herkesin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Ben buradaki kimseyi engelli olarak görmüyorum ya da bir engelleri olduğunu düşünmüyorum. İnsanın yeter ki kalbinde ve vicdanında bir engel olmasın, onun haricinde her türlü engel aşılır." ifadelerini kullandı.

  1. 03.12.2019
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