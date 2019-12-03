Galatasaray'da 5 golcü 1 Gomis etmiyor!

Sezon başında bomba transferler yaparak lige start veren Galatasaray, 13. hafta itibarıyla beklentilerin çok altında bir performans sergiliyor. Son olarak Trabzonspor deplasmanında 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, özellikle gol yollarında büyük problem yaşıyor. Falcao'nun sakatlığının yanı sıra diğer isimlerden de beklenen performansı alamayan sarı-kırmızılılarda şok eden bir istatistik ortaya çıktı! İşte detaylar...