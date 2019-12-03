Galatasaray'da 5 golcü 1 Gomis etmiyor!

Sezon başında bomba transferler yaparak lige start veren Galatasaray, 13. hafta itibarıyla beklentilerin çok altında bir performans sergiliyor. Son olarak Trabzonspor deplasmanında 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, özellikle gol yollarında büyük problem yaşıyor. Falcao'nun sakatlığının yanı sıra diğer isimlerden de beklenen performansı alamayan sarı-kırmızılılarda şok eden bir istatistik ortaya çıktı! İşte detaylar...
3 Aralık 2019 Salı 17:17
Güncelleme: 03.12.2019 17:26
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Süper Lig'de 13. haftanın sonuna gelinirken gösterdiği performansla beklentilerin çok altında kalan Galatasray özellikle gol yollarında büyük problem yaşıyor.
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Kasımpaşa'dan ciddi bir para karşılığında kadroya katılan Mbaye Diagne bekleneni veremeyip taraftarla da problemler yaşaması sonrasında Club Brugge'a kiralanmıştı.
Diagne'nin takımdan ayrılmasının ardından Adem Büyük, Florin Andone ve Radamel Falcao gibi isimleri kadrosuna katmasına rağmen sarı-kırmızılılar gol yollarındaki problemi çözebilmiş değil.
Sarı-kırmızılılar eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i adeta mumla arıyor. Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken, forvette sırasıyla Diagne, Falcao, Andone, Babel ve Adem'i deneyen Galatasaray toplam 14 kez ağları sarsabildi.
Oysa Gomis 2017-18 sezonu ilk 13 haftasında tek başına 13 gol atıp, 3 de asist yapmıştı. Fransız yıldızın 16 gole direkt katkı sağladığı periyotta Babel 1'i penaltıdan 4, Andone 1'i penaltıdan 2, Falcao ve Adem de sadece 1'er golle tabelayı değiştirdi.