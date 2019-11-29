Barça Arda'ya izin verir

Barcelona Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo gazetesinden Gabriel Sans, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali hakkında konuştu. Barça'nın transfer için para istemeyeceğini belirten Sans, "Galatasaray transfer için Başakşehir ve Barcelona ile anlaşmalı. Barça zaten Başakşehir'den alması gereken ücreti aldı" diye konuştu.