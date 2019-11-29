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29 Kasım 2019, Cuma
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Barça Arda'ya izin verir

Barça Arda'ya izin verir

 Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen Deportivo gazetesinden , 'ın 'a olma ihtimali hakkında konuştu.

Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen Deportivo gazetesinden , 'ın 'a olma ihtimali hakkında konuştu. Barça'nın transfer için para istemeyeceğini belirten Sans, "Galatasaray transfer için ve Barcelona ile anlaşmalı. Barça zaten Başakşehir'den alması gereken ücreti aldı" diye konuştu.

  1. 29.11.2019
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