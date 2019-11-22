Galatasaray'da Ryan Babel korkuttu!
Süper Lig'in 12. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı futbolcular ısınırken, Hollandalı yıldız Ryan Babel geçirdiği sakatlık sonrası soyunma odasına geçti.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Saat 20.30'da başlayan mücadelede öncesi futbolcular sahada ısınırken, yaşanan bir sakatlık sarı-kırmızılı ekibi korkuttu.
Hollandalı yıldız Ryan Babel, geçirdiği sakatlık sonrası soyunma odasının yolunu tuttu. Babel'in sakatlığının ciddi olmadığı öğrenilirken, 32 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 20:38
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Galatasaray'da Ryan Babel korkuttu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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