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22 Kasım 2019, Cuma
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'da korkuttu!

Galatasaray'da Ryan Babel korkuttu!

'in 12. haftasında Stadyumu'nda oynanacak olan -Medipol karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı futbolcular ısınırken, geçirdiği sonrası soyunma odasına geçti.

'in 12. haftasında , Medipol 'i konuk ediyor.

Saat 20.30'da başlayan mücadelede öncesi futbolcular sahada ısınırken, yaşanan bir sarı-kırmızılı ekibi korkuttu.

, geçirdiği sakatlık sonrası soyunma odasının yolunu tuttu. Babel'in sakatlığının ciddi olmadığı öğrenilirken, 32 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 20:38
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