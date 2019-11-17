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17 Kasım 2019, Pazar
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istemedi Premier Lig'e gidiyor!

Galatasaray istemedi Premier Lig'e gidiyor!

Yaz döneminde 'ın gündemine gelen Genk'in golcü futbolcusu Samatta için İngiltere'den sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımın santrfor listesinde üst sıralarda bulunan 'dan Falcao'nun transfer edilmesi ile birlikte vazgeçilmişti.

Geçtiğimiz yaz 'ın uzun süre gündeminde yer alan ancak ihtimalinin belirmesi üzerine rafa kaldırılan Genk'in forveti , 'nin yolunu tutuyor.

BBC'nin haberine göre ve West Ham, devre arasında Tanzanyalı golcüyü kadrolarına katmak için girişimde bulunacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 'a karşı da ağları sarsan 26 yaşındaki golcünün sözleşmesinde 12 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli olduğu ve İngilizlerin bu maddeyi devreye sokmaya hazırlandığı kaydedildi.

Geçen sezon 25 golle Ligi'nin gol kralı olan Samatta, bu sezon 13 maçta 6 kez ağları sarstı.


  1. 17.11.2019
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