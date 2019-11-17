Galatasaray istemedi Premier Lig'e gidiyor!

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde yer alan ancak Radamel Falcao ihtimalinin belirmesi üzerine rafa kaldırılan Genk'in forveti Mbwana Samatta, İngiltere Premier Ligi'nin yolunu tutuyor.

BBC'nin haberine göre Newcastle United ve West Ham, devre arasında Tanzanyalı golcüyü kadrolarına katmak için girişimde bulunacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı da ağları sarsan 26 yaşındaki golcünün sözleşmesinde 12 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli olduğu ve İngilizlerin bu maddeyi devreye sokmaya hazırlandığı kaydedildi.

Geçen sezon 25 golle Belçika Ligi'nin gol kralı olan Samatta, bu sezon 13 maçta 6 kez ağları sarstı.



