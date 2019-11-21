Kariyerine Galatasaray'da nokta koyacak
Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Alman basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Alman basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sport Bild'e konuşan milli oyuncu, "Bir dönem Bayern Münih'in benimle ilgilenmesi mutlu etmişti. O zaman Robben ve Ribery'nin yeri bankoydu. Bayern'i reddetmek benim için zordu ama ileride böyle bir teklif gelirse 'hayır' diyemem" dedi. Galatasaray'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili ise, "En az 10 yıl daha profesyonel olarak futbol oynayacağıma eminim. Kariyerime G.Saray'da son vermek çok iyi bir fikir olabilir" dedi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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