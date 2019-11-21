Kariyerine Galatasaray'da nokta koyacak

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Alman basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sport Bild'e konuşan milli oyuncu, "Bir dönem Bayern Münih'in benimle ilgilenmesi mutlu etmişti. O zaman Robben ve Ribery'nin yeri bankoydu. Bayern'i reddetmek benim için zordu ama ileride böyle bir teklif gelirse 'hayır' diyemem" dedi. Galatasaray'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili ise, "En az 10 yıl daha profesyonel olarak futbol oynayacağıma eminim. Kariyerime G.Saray'da son vermek çok iyi bir fikir olabilir" dedi.