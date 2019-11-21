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21 Kasım 2019, Perşembe
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Kariyerine 'da nokta koyacak

Kariyerine Galatasaray'da nokta koyacak

Milan forması giyen , Alman basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milan forması giyen , Alman basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sport Bild'e konuşan milli oyuncu, "Bir dönem 'in benimle ilgilenmesi mutlu etmişti. O zaman Robben ve Ribery'nin yeri bankoydu. Bayern'i reddetmek benim için zordu ama ileride böyle bir teklif gelirse 'hayır' diyemem" dedi. 'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili ise, "En az 10 yıl daha profesyonel olarak futbol oynayacağıma eminim. Kariyerime G.Saray'da son vermek çok iyi bir fikir olabilir" dedi.

  1. 21.11.2019
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