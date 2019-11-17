Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba dönüş tarihini açıkladı

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Emre Akbaba kulübün Youtube kanalında önemli açıklamalar yaptı.

Sakatlığı hakkında konuşan Emre Akbaba, "İlk sakatlığımda ayağımda 4 ay alçı vardı. Kulübe gelip fitness çalışıyordum. Üst taraf sakat değildi sonuçta. Onun dışında evden pek çıkamıyordum. Play-Station oynuyordum. Maalesef, sıkılıyordum ama yapacak bir şey yoktu. İkinci sakatlığımda ise dönüşüm daha hızlı ve rehabilitasyon süreci daha hızlı oldu. Bunda kulüp doktorumuz Yener İnce'nin emeği büyük" dedi.

"BİRKAÇ HAFTA SONRA BAŞLAYACAĞIM"

"Sahalara ne zaman döneceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Emre Akbaba, "Birkaç hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağımı düşünüyoruz. Sakatlığım sebebiyle lisansım çıkmamıştı. İkinci yarıda maçlara çıkmaya başlayacağım inşallah" ifadelerini kullandı.