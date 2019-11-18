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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Falcao pazarda

Falcao pazarda

'da Paris-Saint Germain karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan , dün düşen görüntüsüyle gündem oldu.

'da sakatlığı süren , dün düşen görüntüsüyle gündem oldu. Kolombiyalı yıldız, hafta sonunu bir pazarı gezerek değerlendirdi. Falcao'nun pazarı gezmesi olumlu ve olumsuz bir çok yorum oldu. Falcao salı günü tedavi için tekrar 'ya gidecek.

  1. 18.11.2019
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