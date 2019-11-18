Falcao pazarda

Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao, dün sosyal medyaya düşen görüntüsüyle gündem oldu. Kolombiyalı yıldız, hafta sonunu bir pazarı gezerek değerlendirdi. Falcao'nun pazarı gezmesi olumlu ve olumsuz bir çok yorum oldu. Falcao salı günü tedavi için tekrar İspanya'ya gidecek.