Nzonzi ile devam
Roma'dan 1+1 yıl opsiyonlu olarak kiralanan Fransız orta saha Steven Nzonzi, gelecek sezon Galatasaray'da oynamaya devam edecek. Nzonzi için İtalyan ekibine 500 bin euro daha ödeme yapılacak.
İtalyan basını, Steven Nzonzi'nin son dönemde düşüş yaşasa da Galatasaray'da kalmaya devam edeceğini yazdı. TuttoMercatoWeb sitesinin haberine göre kiralama bedeli olmaksızın Roma'dan gönderilen Nzonzi, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray anlaşmaya göre bu kez Roma'ya 500 bin euro ödeyecek.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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