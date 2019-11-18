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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Nzonzi ile devam

Nzonzi ile devam

'dan 1+1 yıl opsiyonlu olarak kiralanan Fransız orta saha Steven Nzonzi, gelecek sezon 'da oynamaya devam edecek. Nzonzi için ekibine 500 bin euro daha ödeme yapılacak.

basını, Steven Nzonzi'nin son dönemde düşüş yaşasa da 'da kalmaya devam edeceğini yazdı. TuttoMercatoWeb sitesinin haberine göre kiralama bedeli olmaksızın 'dan gönderilen Nzonzi, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray anlaşmaya göre bu kez Roma'ya 500 bin euro ödeyecek.

  1. 18.11.2019
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