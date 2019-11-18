Nzonzi ile devam

İtalyan basını, Steven Nzonzi'nin son dönemde düşüş yaşasa da Galatasaray'da kalmaya devam edeceğini yazdı. TuttoMercatoWeb sitesinin haberine göre kiralama bedeli olmaksızın Roma'dan gönderilen Nzonzi, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray anlaşmaya göre bu kez Roma'ya 500 bin euro ödeyecek.