Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ancak son 2 maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Galatasaray'da devre arasında yapılacak transferlerle ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Sarı kırmızılılar, başarılı performans sergileyen Mert Hakan Yandaş'ı ve Emre Kılınç'ı gündemine almıştı. Emre Kılınç ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte tam 6 yıl önce yaşananlar...
17 Kasım 2019 Pazar 10:14
Güncelleme: 17.11.2019 10:14
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Galatasaray'da Emre Kılıç gerçeği ortaya çıktı!
Bu sezon Sivasspor'da gösterdiği performanslarla göz dolduran Emre Kılınç hakkında Galatasaray ile ilgili bir hikaye ortaya çıktı.
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Galatasaray'da Emre Kılıç gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray'ın yeniden gündemine gelen Sivassporlu Emre Kılınç'ın 6 sene önce Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Galatasaray'da Emre Kılıç gerçeği ortaya çıktı!
2013'teBoluspor'da forma giyen Emre'ninGalatasaray'ın dikkatini çektiği ve kırmızı-beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı belirlendi.
Galatasaray'da Emre Kılıç gerçeği ortaya çıktı!
Ancak Boluspor'unEmre'nin bonservisi için son anda 50 bin liralık zam yapması üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transferden vazgeçtiği dile getirildi.
Galatasaray'da Emre Kılıç gerçeği ortaya çıktı!
O dönem 19 yaşında olan futbolcunun, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.