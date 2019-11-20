2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Hollandalı eski yıldız Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ajax'tan eski takım arkadaşı Kenneth Perez ile söyleşi yapan Sneijder, kendisini Ronaldo ve Messi ile kıyasladı. Hollandalı efsane, Perez'in kendisine sorduğu "Neden Ronaldo ve Messi ile aynı konumda değilsin?" sorusuna "Eğer %100 ile oynasaydım Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede olabilirdim. Ancak bunu istemedim. Pişman da değilim. O seviyeye çıkamadım değil, sadece istemedim.'' yanıtını verdi.

FOX Sports'a konuşan Wesley Sneijder'in açıklamaları şu şekilde:

"RONALDO 30 KERE TOPUN BAŞINA GEÇİYOR, 1 KERE GOL ATAMIYOR"

''Cristiano Ronaldo'nun frikikleri sürekli öldürmesini anlamıyorum. 30 kere topun başına geçiyor, 1 kere gol atamıyor. Yine topun başına geçtiğinde kendi kendime 'Nasıl yani?' diye soruyorum.''

"ŞAMPİYONLAR LİGİ, BALLON d'Or'DAN DAHA ÖNEMLİ"

''İnsanlar bana hala 2010'da Ballon d'Or ödülünü benim kazanmam gerektiğini söylüyor. Ben de onlara 'Beyler ben Şampiyonlar Ligi kazandım' diyorum. Bence bu çok daha büyük bir ödül. Ben bir takım oyuncusuyum, bu başarılar daha anlamlı.''