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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'da hedef Florya! 120 milyon lira...

Galatasaray'da hedef Florya! 120 milyon lira...

Sarı kırmızılı camiada ‘erken seçim’ sesleri yükselse de başta Başkan Yardımcısı olmak üzere tüm yönetim ’nin tapusunu geri alma hedefinde. , bu doğrultuda görüşmelerde bulunarak, hedefini aralık ayına kadar olumlu sonuçlandırmak istiyor.

Kulübü Başkanı ve yönetimin önümüzdeki süreç içerisindeki ilk hedefi ile anlaşma sağlayıp, tarihi mabedi sarı kırmızılı kulübe yeniden kazandırmak...

Sarı kırmızılı kulüp, daha önce Emlak Konut'un yaptığı değerlemedeki tutarı dikkate alarak 120 milyon TL karşılığında Florya'nın tapusunu geri almanın hesaplarını yapıyor. Yönetim, bugüne kadar 20'ye yakın görüşmeye imza atarken, Galatasaray ile özdeşleşen Florya'yı kulübe kazandırmak adına Emlak Konut ile yoğun mesai harcıyor.

TERİM DE İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör 'in de, futbol takımının Florya'da kalmasını ve kulüp için tarihi özelliği bulunan tesisin en doğru adres olduğunu yönetime ilettiği öğrenildi.

Nevzat Dindar:

  1. 13.11.2019
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