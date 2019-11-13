Galatasaray'da hedef Florya! 120 milyon lira...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimin önümüzdeki süreç içerisindeki ilk hedefi Emlak Konut ile anlaşma sağlayıp, tarihi mabedi sarı kırmızılı kulübe yeniden kazandırmak...

Sarı kırmızılı kulüp, daha önce Emlak Konut'un yaptığı değerlemedeki tutarı dikkate alarak 120 milyon TL karşılığında Florya'nın tapusunu geri almanın hesaplarını yapıyor. Yönetim, bugüne kadar 20'ye yakın görüşmeye imza atarken, Galatasaray ile özdeşleşen Florya'yı kulübe kazandırmak adına Emlak Konut ile yoğun mesai harcıyor.

TERİM DE İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in de, futbol takımının Florya'da kalmasını ve kulüp için tarihi özelliği bulunan tesisin en doğru adres olduğunu yönetime ilettiği öğrenildi.