Galatasaray'da hedef Florya! 120 milyon lira...
Sarı kırmızılı camiada ‘erken seçim’ sesleri yükselse de başta Başkan Yardımcısı Kaan Kançal olmak üzere tüm yönetim Florya Metin Oktay Tesisleri’nin tapusunu geri alma hedefinde. Galatasaray, bu doğrultuda görüşmelerde bulunarak, hedefini aralık ayına kadar olumlu sonuçlandırmak istiyor.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimin önümüzdeki süreç içerisindeki ilk hedefi Emlak Konut ile anlaşma sağlayıp, tarihi mabedi sarı kırmızılı kulübe yeniden kazandırmak...
Sarı kırmızılı kulüp, daha önce Emlak Konut'un yaptığı değerlemedeki tutarı dikkate alarak 120 milyon TL karşılığında Florya'nın tapusunu geri almanın hesaplarını yapıyor. Yönetim, bugüne kadar 20'ye yakın görüşmeye imza atarken, Galatasaray ile özdeşleşen Florya'yı kulübe kazandırmak adına Emlak Konut ile yoğun mesai harcıyor.
TERİM DE İSTİYOR
Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in de, futbol takımının Florya'da kalmasını ve kulüp için tarihi özelliği bulunan tesisin en doğru adres olduğunu yönetime ilettiği öğrenildi.
- 13.11.2019
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Galatasaray’ı özlüyorum
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Yorum
cenkgs bizde seni özledik be hagi
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Trabzonspor'da Serkan Asan: Vira Bismillah
Toplam 1
Yorum
arif bu çocuk kesinlikle takıma monte edilmeli hemen
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Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Anadolu Taraftarı Yahu kardeşim! Ne bu İstanbul seviciliği? ARDEN Anadolugücü satılıyor, haciz geldi kulübe, 8 lig düşürüldüler
Galatasaray'da hedef Florya! 120 milyon lira... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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