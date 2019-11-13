Mustafa Cengiz: Seçime girebilirim!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim çağrılarına tepki gösterirken adaylığı ile ilgili tartışmalara da nokta koydu. Seçime gitmek zorunda olmadığını iddia eden Cengiz, "İdari ibra diye bir şey yok. Ne medeni kanunda, ne dernekler kanununda var. Hiçbir yerde yok. Uydurulmuş bir şey. Buna dayanıp da seçime gitmek zorunda değilim" diye konuştu.

YOK MU SAYACAĞIM!

Beyaz TV'ye konuşan ve açılmış 9 dava olduğunu, 7'sinin devam ettiğini kaydeden Başkan Cengiz, "İbrasızlığın hükümsüz olduğuna dair tedbir devam ediyor. Ne yapacağım ben? Bu 7 taneyi yok sayıp 2 taneye mi uyup seçime gideceğim" diye sorar ken muhtemel bir seçime girip girmeyeceğiyle ilgili ise, "Seçime katılırım ben hiçbir engel yok" ifadesini kullandı.

ALBAYRAK BEN VARSAM VAR!

Başkan Cengiz, Albayrak'ın son dönemde fazla görünmemesinin rahatsızlığından kaynaklandığını söyledi. Aralarında bir sorun olmadığını vurgulayan Cengiz, "Abdurrahim'in çok ciddi sıkıntısı var. Boynunda boyunluk var" derken başkan adayı olacağı yönündeki iddialarla ilgili ise, "Nasıl anlatayım? Ben varsam vardır. Yoksam yoktur. Yusuf da aynı şekilde. Hepsi öyle. Ben varsam varımdır yoksam yokumdur" diye konuştu.