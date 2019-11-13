Mustafa Cengiz: Seçime girebilirim! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Mustafa Cengiz: Seçime girebilirim!

: Seçime girebilirim!

Mustafa Cengiz: Seçime girebilirim!

Başkanı , çağrılarına tepki gösterirken adaylığı ile ilgili tartışmalara da nokta koydu. ‘İdari ibra diye bir şey yok” diyen Başkan, adaylığına engel bir durumun olmadığını dile getirdi.

Başkanı , çağrılarına tepki gösterirken adaylığı ile ilgili tartışmalara da nokta koydu. Seçime gitmek zorunda olmadığını iddia eden Cengiz, "İdari ibra diye bir şey yok. Ne medeni kanunda, ne dernekler kanununda var. Hiçbir yerde yok. Uydurulmuş bir şey. Buna dayanıp da seçime gitmek zorunda değilim" diye konuştu.

YOK MU SAYACAĞIM!
Beyaz TV'ye konuşan ve açılmış 9 dava olduğunu, 7'sinin devam ettiğini kaydeden Başkan Cengiz, "İbrasızlığın hükümsüz olduğuna dair tedbir devam ediyor. Ne yapacağım ben? Bu 7 taneyi yok sayıp 2 taneye mi uyup seçime gideceğim" diye sorar ken muhtemel bir seçime girip girmeyeceğiyle ilgili ise, "Seçime katılırım ben hiçbir engel yok" ifadesini kullandı.

ALBAYRAK BEN VARSAM VAR!
Başkan Cengiz, Albayrak'ın son dönemde fazla görünmemesinin rahatsızlığından kaynaklandığını söyledi. Aralarında bir sorun olmadığını vurgulayan Cengiz, "Abdurrahim'in çok ciddi sıkıntısı var. Boynunda boyunluk var" derken başkan adayı olacağı yönündeki iddialarla ilgili ise, "Nasıl anlatayım? Ben varsam vardır. Yoksam yoktur. Yusuf da aynı şekilde. Hepsi öyle. Ben varsam varımdır yoksam yokumdur" diye konuştu.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mustafa Cengiz: Seçime girebilirim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN