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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Düşman içimizde!

Düşman içimizde!

Cengiz’den, Divan Başkanı Hamamcıoğlu’na sert gönderme. 'nun sürekli kendisini hedef almasına tepki gösteren , Divan Başkanı'na 'hodri meydan' dedi.

'nun sürekli kendisini hedef almasına da tepki gösteren , Divan Başkanı'na 'hodri meydan' dedi. Beyaz TV'nin Hamamcıoğlu'nu sorması üzerine Cengiz, "Düşman içimizde tabii... Ayıp ya... Divanın görevi bilgi vermek, uyarmak. Akil adamlar derneğidir bir bakımdan. Bu tam tersine kendini aday görüp, muhalefet sözcülüğü yapıyor. Çık adaylığını koy. Böyle bir şey de yapmıyor. Onu yapsa ben saygı duyarım. Yan cebime koy havasında" ifadesini kullandı.

YÜZÜNE BAKMAM
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Başkan 'un Galatasaraylı bir çocukla çektiği fotoğrafın hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz, "Ben olsam bırak resmi yüzüne bakmam ama o orada zorla makinayı aldı resim çekti, yani bir anlamda o fotoğrafa zorla girdi. Zaten fotoğrafta benim baktığım çocuğun babasıydı" diye konuştu.

  1. 13.11.2019
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