Kritik günler!
Bugün Divan Kurulu toplantısı yapılacak. Cengiz yönetimine seçime gitmesi için büyük bir baskı olması bekleniyor. Yarın ise gözler 14’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde olacak.
Galatasaray, olağanüstü iki gün yaşayacak. Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da başlayacak Divan Kurulu Toplantısında söz alacak üyelerin sert eleştiriler yapması bekleniyor. Mali kongredeki idari ibrasızlık ve istinaf mahkemesinin tedbir kararını kaldırması nedeniyle seçim seslerinin daha da gür çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Divan Başkanı Hamamcıoğlu da bir kez daha yönetimi hedef alacak.
DİVAN'A KATILMAYACAK
Ardından dikkatler 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çevrilecek. Birleştirilen davalar ile ilgili son söz yarın Çağlayan'daki mahkeme heyeti tarafından söylenecek. Tedbir kararı kaldırılırsa sarıkırmızılı yönetim olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kalacak ve Cengiz'in yeniden aday olup olmayacağı tartışmalı hale gelecek. Tedbir kararının devamına karar verilirse yönetim rahat bir nefes alacak. Öte yandan Cengiz'in bugünkü Divan'a katılmama kararı aldığı belirtiliyor.
BÜYÜK TEHLİKE
Seçim sürecinin yeniden ortaya çıkması işleyen çarkları durduracağı gibi devre arası transfer dönemine de olumsuz etki edecek. Yönetimin kongre kararı alması halinde Aralık sonuna genel kurul yapılması zorunlu olacak. Bu kaotik süreç de ödeme dengesinin bozulmasına takımın da bu durumdan etkilenmesine neden olacak. Teknik heyet ve oyuncuların şimdiden tedirgin olmaya başladıkları belirtiliyor.
YOLA DEVAM KARARI
Pazartesi günü olağanüstü toplanan G.Saray Yönetim Kurulu dün bir kez daha bir araya geldi. Öncelikle Sportif AŞ yönetimi bir araya gelirken ardından da olağan yönetim toplantısı gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak seçim çağrılarının konuşulduğu toplantıda, yola devam edilmesi ve 14'üncü Asliye Hukuk'tan çıkacak kararın takip edilmesi kararlaştırıldı.
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