Sıkı çalışıyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen ve eleştirilerin odağında yer alan Radamel Falcao'dan videolu yanıt geldi. İspanya'da tedavi olan Kolombiyalı yıldız, sosyal medya hesabından "Hard work/Sıkı çalışıyorum" diye yazdı ve bir de video paylaştı. Salonda özel antrenörü eşliğinde güçlendirme ve yükleme çalışmaları yaparken görülen Falcao'nun istekli hali sarı-kırmızılıları oldukça memnun etti. Yıldızın, Başakşehir maçına yetişmesi planlanıyor.