Sıkı çalışıyor
Galatasaray'da sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen ve eleştirilerin odağında yer alan Radamel Falcao'dan videolu yanıt geldi. Falcao taraftarları mutlu eden bir video paylaştı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen ve eleştirilerin odağında yer alan Radamel Falcao'dan videolu yanıt geldi. İspanya'da tedavi olan Kolombiyalı yıldız, sosyal medya hesabından "Hard work/Sıkı çalışıyorum" diye yazdı ve bir de video paylaştı. Salonda özel antrenörü eşliğinde güçlendirme ve yükleme çalışmaları yaparken görülen Falcao'nun istekli hali sarı-kırmızılıları oldukça memnun etti. Yıldızın, Başakşehir maçına yetişmesi planlanıyor.
- 13.11.2019
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