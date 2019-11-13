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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Sıkı çalışıyor

Sıkı çalışıyor

'da sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen ve eleştirilerin odağında yer alan 'dan videolu yanıt geldi. Falcao taraftarları mutlu eden bir video paylaştı.

'da sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen ve eleştirilerin odağında yer alan 'dan videolu yanıt geldi. 'da tedavi olan Kolombiyalı yıldız, sosyal medya hesabından "Hard work/Sıkı çalışıyorum" diye yazdı ve bir de video paylaştı. Salonda özel antrenörü eşliğinde güçlendirme ve yükleme çalışmaları yaparken görülen Falcao'nun istekli hali sarı-kırmızılıları oldukça memnun etti. Yıldızın, maçına yetişmesi planlanıyor.

  1. 13.11.2019
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