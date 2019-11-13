Eşref Hamamcıoğlu kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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başkanlığına aday değil

Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray başkanlığına aday değil

Kulübü Başkanı , kulüp başkanlığına aday olmadığını söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan olağan divan kurulu toplantısında konuşan Hamamcıoğlu, kulüp yönetimine muhalif olmadıklarını ancak tüzüğe göre hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kulübü Başkanlığı'na aday olacağı iddialarına cevap veren , "Tüzüğe göre kulübün yönetilmesi için 2200 civarında divan üyesini temsille görevliyim. Ben ve arkadaşlarım, eğer tüzüğe aykırı bir davranış varsa bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Beni ve arkadaşlarımı sindirmeye çalışmak beyhudedir. Şu ana kadar kimsenin adamı olmadım. Başkanlığa aday değilim. Kimsenin vehim içinde olmasına gerek yok. Bunu defalarca söyledim. Ne kulübün yönetimine müdahil oluruz ne de başka bir şey yaparız. başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığına rakip değildir. Aynı kulvarda değiliz." ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 114. kuruluş yılı programı kapsamında kurucu başkan 'in mezarı başında gerçekleştirilen törende kulüp başkanı ile arasında yaşanan ve medyada yer alan görüntülerle ilgili de açıklamada bulundu.

Yaşananların basında farklı şekilde yansıtıldığını vurgulayan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Geleneklere göre kulübün kuruluş yıl dönümünde Ali Sami Yen'in mezarına gidilir. Ritüeldir bu. Temsil ve protokol görevi uygulanır. Sayın başkan Mustafa Cengiz de geldi. Süratli bir şekilde selam vermeden doğrudan kabrin başına geçti. Ben de divan başkanı olarak yerimi aldım. Sevgili başkana 'Günaydın' dedim. Cevap alamadım. Ceketimi düzelttim. Dirsek teması olmuş. Her omuz sürttüğümüz yerde kavga mı ediyoruz? Bu nasıl bir algı yönetimi? Benim gibi bir insanın birine omuz atması söz konusu olabilir mi? Başkan, 'Beni sıkıştırıyorsunuz, az öte gidin' dedi. Ben de gittim. böyle. Daha sonra da dağıldık. Bu, basında köpürtüldü. Beni linç etmeye başladılar. Galatasaray hayatımda enteresan bir tecrübe oldu. Bunu köpürtenler arasında Galatasaray Kulübü üyesi medya mensupları da var. Bunların üstesinden geliriz. Çabuk pes eden bir insan değilim."

  1. 13.11.2019
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