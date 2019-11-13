Galatasaray'dan Onyekuru için Fransa çıkarması - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Onyekuru için Fransa çıkarması

'dan Onyekuru için çıkarması

Galatasaray'dan Onyekuru için Fransa çıkarması

Geçtiğimiz hafta Nijeryalı yıldızın menajeri William D’Avila ile ’da görüşen idari menajer Şükrü Hanedar’ın kısa süre içinde ’ya giderek Monaco ile masaya oturacağı öğrenildi.

Uzun süredir 'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

OLUMLU YANIT ALINDI

Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila geçtiğimiz hafta 'a gelmiş ve Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ile bir araya gelmişti. Onyekuru'dan olumlu yanıt alan Hanedar bu kez 'ya gitmeye hazırlanıyor.

Hıncal Uluç: Galatasaray Real Madrid karşısında tarihin en kötü futbolunu oynadı

HEDEF KİRALAMAK

Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde Monaco kulübünün yetkilileri ile masaya oturarak kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.

MONACO SICAK BAKIYOR

Takvim'in haberine göre; Monaco kulübünün şu ana kadar faydalanamadığı Onyekuru'yu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

  1. 13.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 09:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Onyekuru için Fransa çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN