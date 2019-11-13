Galatasaray'dan Onyekuru için Fransa çıkarması
Geçtiğimiz hafta Nijeryalı yıldızın menajeri William D’Avila ile İstanbul’da görüşen idari menajer Şükrü Hanedar’ın kısa süre içinde Fransa’ya giderek Monaco ile masaya oturacağı öğrenildi.
Uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
OLUMLU YANIT ALINDI
Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ile bir araya gelmişti. Onyekuru'dan olumlu yanıt alan Hanedar bu kez Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor.
HEDEF KİRALAMAK
Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde Monaco kulübünün yetkilileri ile masaya oturarak kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.
MONACO SICAK BAKIYOR
Takvim'in haberine göre; Monaco kulübünün şu ana kadar faydalanamadığı Onyekuru'yu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
- 13.11.2019
- Güncelleme: 13.11.2019 09:36
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Galatasaray’ı özlüyorum
Toplam 1
Yorum
cenkgs bizde seni özledik be hagi
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Trabzonspor'da Serkan Asan: Vira Bismillah
Toplam 1
Yorum
arif bu çocuk kesinlikle takıma monte edilmeli hemen
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Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Anadolu Taraftarı Yahu kardeşim! Ne bu İstanbul seviciliği? ARDEN Anadolugücü satılıyor, haciz geldi kulübe, 8 lig düşürüldüler
Galatasaray'dan Onyekuru için Fransa çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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