Galatasaray'da bu da oldu! 30 sezon sonra bir ilk...
Süper Lig'de 11 haftalık periyotta sıralamada neler oldu? Bu sorunun ardından dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Galatasaray 30 sezon sonra ilk kez 11 haftalık periyotta ilk 4 sıraya hiç giremedi.
Galatasaray'da ligde ve Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası düğmeye basılıyor... Ara transfer dönemini bekleyen teknik direktör Fatih terim', sezon başında kiralanan ya da alınan isimlerin yanı ısra mevcut takım özelinde yaptığı değerlendirme raporunu yönetime sunmaya hazırlanıyor.
Ayrılıkların yaşanacağı Galatasaray'da yeni transferler de söz konusu... Gidişatın beklenenden kötü olmasıyla birlikte düğmeye basacak Galatasaray'da geride kalan 11 hafta sonrasından da ilginç bir gerçek ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, "Şampiyonlar Ligi'nde başarı" parolasıyla başladığı ve birçok oyuncuyu kadrosuna kattığı sezonun üçte birlik bölümünde hiç beklemediği sonuçlarla karşılaştı ve milli araya 6. sırada girdi.
Galatasaray, Süper Lig'de son 30 sezon dikkate alındığı zaman 11. haftalar sonunda ilk kez ilk 4 sıra içerisinde hiç bir hafta boyunca yer alamadı. Sarı kırmızılılar, 1989-1990 sezonunda 11. haftalar sonunda ilk 4 sırada hiç yer alamamış ve söz konusu sezonun 12. haftasında ilk kez 4. sıraya oturmuştu.
- 13.11.2019
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