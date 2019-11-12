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Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da değişim başlıyor... Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atmanın yanı sıra Real Madrid karşısında hayal kırıklığı yaşatan oyun sonrası sarı kırmızılılarda başlayan rotasyon, değişime dönüşecek. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 6-0'lık hezimet sonrası düğmeye bastı. Yol haritası da belirlendi... İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları ve yükseliş planındaki tarihi karar...
12 Kasım 2019 Salı 12:32
Güncelleme: 12.11.2019 12:42
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Galatasaray'da beklenen operasyon başlıyor... Gaziantep karşısında kısıtlı sürede ve yaşanan sakatlıklara rağmen dört yerli isimle rotasyona giden teknik direktör Fatih Terim, istediği reaksiyonu alarak İstanbul'a üç puanla dönmeyi başardı.
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Ancak asıl değişim milli maçlar arasında yaşanacak. Forma rekabetini de üst seviyeye çekmeyi hedefleyen teknik heyet bu süreçte maddeleri belirledi.
Gaziantep karşılaşmasında olumlu sonuç veren 3-5-2 sistemi bundan sonraki maçlarda da sık sık uygulanacak.
Geri üçlüde oynattığı Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao'nun performansını beğenen Fatih Terim, bu sistemin takımın hücum gücünü de yükselttiği görüşünde.
ARTIK TAKTİK 3-5-2!
Tecrübeli teknik adam, 22 Kasım Cuma günü MedipolBaşakşehir maçıyla başlayacak zorlu fikstürde takımını 3-5-2 sistemiyle oynatmaya devam edecek.