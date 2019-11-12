Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...

Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da değişim başlıyor... Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atmanın yanı sıra Real Madrid karşısında hayal kırıklığı yaşatan oyun sonrası sarı kırmızılılarda başlayan rotasyon, değişime dönüşecek. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 6-0'lık hezimet sonrası düğmeye bastı. Yol haritası da belirlendi... İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları ve yükseliş planındaki tarihi karar...

12 Kasım 2019 Salı 12:32 Güncelleme: 12.11.2019 12:42
Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...

Galatasaray'da beklenen operasyon başlıyor... Gaziantep karşısında kısıtlı sürede ve yaşanan sakatlıklara rağmen dört yerli isimle rotasyona giden teknik direktör Fatih Terim, istediği reaksiyonu alarak İstanbul'a üç puanla dönmeyi başardı.

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Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...

Ancak asıl değişim milli maçlar arasında yaşanacak. Forma rekabetini de üst seviyeye çekmeyi hedefleyen teknik heyet bu süreçte maddeleri belirledi.

Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...

Gaziantep karşılaşmasında olumlu sonuç veren 3-5-2 sistemi bundan sonraki maçlarda da sık sık uygulanacak.

Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...

Geri üçlüde oynattığı Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao'nun performansını beğenen Fatih Terim, bu sistemin takımın hücum gücünü de yükselttiği görüşünde.

Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...

ARTIK TAKTİK 3-5-2!

Tecrübeli teknik adam, 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak zorlu fikstürde takımını 3-5-2 sistemiyle oynatmaya devam edecek.

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