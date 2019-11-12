Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da değişim başlıyor... Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atmanın yanı sıra Real Madrid karşısında hayal kırıklığı yaşatan oyun sonrası sarı kırmızılılarda başlayan rotasyon, değişime dönüşecek. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 6-0'lık hezimet sonrası düğmeye bastı. Yol haritası da belirlendi... İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları ve yükseliş planındaki tarihi karar...