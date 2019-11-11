Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Younes Belhanda 10 milyon euro karşılığında... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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'da haberi: Younes 10 milyon euro karşılığında...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Younes Belhanda 10 milyon euro karşılığında...

'da gündem, çalışmalarının yanı sıra mevcut takımdaki oyuncuların ara transferde para kazandırması durumu... Özellikle yabancı futbolcular özelinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ve Feghouli başta olmak üzere yıldız oyuncuların iyi denilebilecek rakamlarla gönderilmesi planlanıyordu. Konuyla alakalı olarak Younes Belhanda ile ilgili bir gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

'da gelişmesi! Galatasaray'ın son günlerde en çok tartışılan isimlerinden biri de . Performansında düşüklük yaşanan Faslı oyuncu Real Madrid maçında taraftarın hedefindeydi. Oyundan çıkarken de tribünlere el-kol işareti yaparak bir şeyler söyleyen Belhanda, daha sonra özür dilemişti. Ara transferde gönderilmesi beklenen ve teknik direktör 'in de beklentilerini karşılamayan yıldız için yönetim de 'Satılabilir' kararı aldı.

Galatasaray'da devre arasında satılması planlanan Belhanda için, daha önce de girişimlerde bulunan ancak sonuca ulşamayan Kulübü 'ın yeniden devreye girdiği iddia edildi.

'10 MİLYON EURO'YU GETİR, BELHANDA'YI AL'

Al Nassr'ın nasıl bir teklifle geleceği bilinmezken, sarı-kırmızılıların 10 milyon euroluk bir satış planladığı belirtildi. Milliyet'te yer alan habere göre; Daha önce Suudi Arabistan'a gitme fikrine soğuk bakan 29 yaşındaki futbolcunun bu kez nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Belhanda'nın gitmek istememesi durumunda planlar altüst olacak.

Hıncal Uluç: Takımın yıldızları Belhanda ve Feghouli ise Galatasaray bitmiş

  1. 11.11.2019
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