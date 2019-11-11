Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Younes Belhanda 10 milyon euro karşılığında...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Galatasaray'ın son günlerde en çok tartışılan isimlerinden biri de Belhanda. Performansında düşüklük yaşanan Faslı oyuncu Real Madrid maçında taraftarın hedefindeydi. Oyundan çıkarken de tribünlere el-kol işareti yaparak bir şeyler söyleyen Belhanda, daha sonra özür dilemişti. Ara transferde gönderilmesi beklenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de beklentilerini karşılamayan yıldız için yönetim de 'Satılabilir' kararı aldı.

Galatasaray'da devre arasında satılması planlanan Belhanda için, daha önce de girişimlerde bulunan ancak sonuca ulşamayan Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr'ın yeniden devreye girdiği iddia edildi.

'10 MİLYON EURO'YU GETİR, BELHANDA'YI AL'

Al Nassr'ın nasıl bir teklifle geleceği bilinmezken, sarı-kırmızılıların 10 milyon euroluk bir satış planladığı belirtildi. Milliyet'te yer alan habere göre; Daha önce Suudi Arabistan'a gitme fikrine soğuk bakan 29 yaşındaki futbolcunun bu kez nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Belhanda'nın gitmek istememesi durumunda planlar altüst olacak.