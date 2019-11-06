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Hıncal Uluç: Takımın yıldızları Belhanda ve Feghouli ise Galatasaray bitmiş

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Takımın yıldızları Belhanda ve Feghouli ise Galatasaray bitmiş" dedi.

Uluç'un açıklamaları şu şekilde:

Gazetelerde okuyorum bir tanesinde başlık: 'Galatasaray yıldızlarını oynatacak' Yıldızlar dediği de Belhanda ve Feghouli. Takımdaki yıldızlar Belhanda ve Feghouli ise Galatasaray bitmiş. Bir gazete utanmadan bu başlığı atabiliyor. Bunlar yıldız görmemiş hayatında. Sneijder'i, Drogba'yı, Hagi'yi, Popescu'yu bırak Türkiye'nin yetiştirdiği yıldızlara hakaret. Dökülen van Persie için bile deseler eyvallah çünkü adam yıldızdı. Fenerbahçe'ye geldiği zaman iyi oynamıyordu ama yıldızdı. Anelka yıldızdı. Feghouli ile Belhanda ne zaman yıldız oldu?

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06 Kasım 2019 , Çarşamba
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