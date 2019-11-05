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05 Kasım 2019, Salı
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bunu da yaptı! Taraftarı şoke eden görüntü

Belhanda bunu da yaptı! Taraftarı şoke eden görüntü

, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında ile karşılaşacak. Bu maç için Madrid'e giden Galatasaray kafilesinde , taraftarı şoke eden bir harekete imza attı.

Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka için uçakla Havalimanı'ndan hareket eden kafiledeki futbolcular, terminalde yolcu ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bazı yolcular, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafilede Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

BELHANDA OYUN KONSOLUNU DA GÖTÜRDÜ

Kafilede yer alan 'nın çanta kontrolü esnasında çekilen fotoğrafında sadece 2 günlüğüne son derece kritik bir maç için gidilen 'ya oyun konsolunu da (Play Station) götürmesi dikkat çekti.


  1. 05.11.2019
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