Belhanda bunu da yaptı! Taraftarı şoke eden görüntü

Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka için uçakla İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafiledeki futbolcular, terminalde yolcu ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bazı yolcular, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

BELHANDA OYUN KONSOLUNU DA GÖTÜRDÜ

Kafilede yer alan Belhanda'nın çanta kontrolü esnasında çekilen fotoğrafında sadece 2 günlüğüne son derece kritik bir maç için gidilen İspanya'ya oyun konsolunu da (Play Station) götürmesi dikkat çekti.



