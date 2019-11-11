Emre sol beki kapattı

Antep maçında Feghouli'nin attığı golün asistini yapan Emre Taşdemir, 27 Aralık 2015'ten bu yana Süper Lig'deki ilk gol pasını verdi (1413 gün sonra). Emre ayrıca bu sezon 2. kez Galatasaray forması ile görev alırken, sarı-kırmızılılar 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Fatih Terim, adı Avrupa listesine yazılmayan Emre'yi devre arasına kadar lig maçlarında 11 kullanacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise yine Nagatomo forma giyecek.

GİZLİ KAHRAMAN!

Türk oyuncuların performanslarıyla öne çıktığı G.Saray'da Ahmet Çalık, Gaziantep maçında 53 kez topla buluştu. Yüzde 94.9 isabetli pas yaptı. 6 ikili mücadelenin tamamını kazandı. Muslera'nın kalesinde hiç şut görmemesinde yaptığı 10 uzaklaştırma ile rol oynadı.

GENÇLERE ŞANS VERECEK

Teknik direktör Fatih Terim'in milli ara sonrası Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 günde 9 maç oynanacak olmasından dolayı değişime devam etmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, genç oyunculardan Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Süleyman Luş, Erencan Yardımcı'nın yanı sıra U19 takımından gençleri de takıma takviye yaparak değişime devam etmeyi planladığı öğrenildi.