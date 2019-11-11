Emre sol beki kapattı
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Feghouli'nin attığı golün asistini yapan Emre Taşdemir, olumlu yorum aldı. Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadığı Taşdemir'i devre arasına kadar lig maçlarında 11'de sahaya sürecek.
Antep maçında Feghouli'nin attığı golün asistini yapan Emre Taşdemir, 27 Aralık 2015'ten bu yana Süper Lig'deki ilk gol pasını verdi (1413 gün sonra). Emre ayrıca bu sezon 2. kez Galatasaray forması ile görev alırken, sarı-kırmızılılar 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Fatih Terim, adı Avrupa listesine yazılmayan Emre'yi devre arasına kadar lig maçlarında 11 kullanacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise yine Nagatomo forma giyecek.
GİZLİ KAHRAMAN!
Türk oyuncuların performanslarıyla öne çıktığı G.Saray'da Ahmet Çalık, Gaziantep maçında 53 kez topla buluştu. Yüzde 94.9 isabetli pas yaptı. 6 ikili mücadelenin tamamını kazandı. Muslera'nın kalesinde hiç şut görmemesinde yaptığı 10 uzaklaştırma ile rol oynadı.
GENÇLERE ŞANS VERECEK
Teknik direktör Fatih Terim'in milli ara sonrası Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 günde 9 maç oynanacak olmasından dolayı değişime devam etmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, genç oyunculardan Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Süleyman Luş, Erencan Yardımcı'nın yanı sıra U19 takımından gençleri de takıma takviye yaparak değişime devam etmeyi planladığı öğrenildi.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Emre sol beki kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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