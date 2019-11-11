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11 Kasım 2019, Pazartesi
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sol beki kapattı

Emre sol beki kapattı

'in 11. haftasında 'ın Gaziantep'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Feghouli'nin attığı golün asistini yapan Taşdemir, olumlu yorum aldı. , Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadığı Taşdemir'i devre arasına kadar lig maçlarında 11'de sahaya sürecek.

Antep maçında Feghouli'nin attığı golün asistini yapan Taşdemir, 27 Aralık 2015'ten bu yana 'deki ilk gol pasını verdi (1413 gün sonra). Emre ayrıca bu sezon 2. kez forması ile görev alırken, sarı-kırmızılılar 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. , adı Avrupa listesine yazılmayan Emre'yi devre arasına kadar lig maçlarında 11 kullanacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise yine Nagatomo forma giyecek.

GİZLİ KAHRAMAN!

Türk oyuncuların performanslarıyla öne çıktığı G.Saray'da , Gaziantep maçında 53 kez topla buluştu. Yüzde 94.9 isabetli pas yaptı. 6 ikili mücadelenin tamamını kazandı. Muslera'nın kalesinde hiç şut görmemesinde yaptığı 10 uzaklaştırma ile rol oynadı.

GENÇLERE ŞANS VERECEK

Teknik direktör Fatih Terim'in milli ara sonrası Süper Lig, ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 günde 9 maç oynanacak olmasından dolayı değişime devam etmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, genç oyunculardan Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Süleyman Luş, Erencan Yardımcı'nın yanı sıra U19 takımından gençleri de takıma takviye yaparak değişime devam etmeyi planladığı öğrenildi.

  1. 11.11.2019
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