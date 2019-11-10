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10 Kasım 2019, Pazar
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Dev operasyon!

Dev operasyon!

Teknik Direktörü Fatih Terim, ağır yenilgisinin ardından kadroya neşter vurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, 6-0’lık Real Madrid maçının faturasını çıkardı. Nagatomo, Seri, Nzonzi ve Babel maça yedek başladı.

6-0'lık maçın tepki çeken isimleri Nagatomo, Seri, Nzonzi ve Babel'e kulübeye çekti. karşısında sistemini değiştiren ve 3 stoperli formasyona dönen deneyimli hoca, Luyindama, Marcao ve 'ı yan yana görevlendirdi. Solda Emre Taşdemir'i oynatan Terim, orta sahada ile Lemina'ya görev verdi. 'ü de 'nin yanına yerleştirdi ve çift forvetli sistemi tercih etti.

İLK KEZ SAHADA
'ın BB Erzurumspor'dan transferi Taylan Antalyalı, 11. haftada sarı-kırmızılı forma ile tanıştı. 25 yaşındaki oyuncu, Gaziantep karşılaşmasının 87. dakikasında oyuna dahil olarak Galatasaray'da ilk resmi maçına çıktı. maçında Taylan'ı oynatmaması tepki çeken Terim bu kez de Taylan'ı son anlarda maça dahil etmeyi tercih etti.

FORVET KAYBOLDU
'nun sakatlığı nedeniyle formayı kapan Florin Andone, Gaziantep FK maçının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Morais ile girdiği ikili mücadelenin ardından kenara değişiklik işareti yapan Rumen golcünün yerine 11. dakikada dahil oldu. Andone'nun kesin durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

ERGİN ATAMAN SÜRPRİZİ
Galatasaray Başkanı , Gaziantep uçağında Anadolu Efes Başantrenörü ile karşılaştı. İkili uçakta bir süre sohbet etti ve Başkan Mustafa Cengiz, daha sonra Ergin Ataman'a maçı için başarılar diledi.

  1. 10.11.2019
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