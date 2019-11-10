Dev operasyon!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ağır Real Madrid yenilgisinin ardından kadroya neşter vurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, 6-0’lık Real Madrid maçının faturasını çıkardı. Nagatomo, Seri, Nzonzi ve Babel maça yedek başladı.
6-0'lık maçın tepki çeken isimleri Nagatomo, Seri, Nzonzi ve Babel'e kulübeye çekti. Gaziantep karşısında sistemini değiştiren ve 3 stoperli formasyona dönen deneyimli hoca, Luyindama, Marcao ve Ahmet Çalık'ı yan yana görevlendirdi. Solda Emre Taşdemir'i oynatan Terim, orta sahada Ömer Bayram ile Lemina'ya görev verdi. Adem Büyük'ü de Florin Andone'nin yanına yerleştirdi ve çift forvetli sistemi tercih etti.
İLK KEZ SAHADA
Galatasaray'ın BB Erzurumspor'dan transferi Taylan Antalyalı, 11. haftada sarı-kırmızılı forma ile tanıştı. 25 yaşındaki oyuncu, Gaziantep karşılaşmasının 87. dakikasında oyuna dahil olarak Galatasaray'da ilk resmi maçına çıktı. Çaykur Rizespor maçında Taylan'ı oynatmaması tepki çeken Terim bu kez de Taylan'ı son anlarda maça dahil etmeyi tercih etti.
FORVET KAYBOLDU
Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle formayı kapan Florin Andone, Gaziantep FK maçının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Morais ile girdiği ikili mücadelenin ardından kenara değişiklik işareti yapan Rumen golcünün yerine 11. dakikada Ryan Babel dahil oldu. Andone'nun kesin durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.
ERGİN ATAMAN SÜRPRİZİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep uçağında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile karşılaştı. İkili uçakta bir süre sohbet etti ve Başkan Mustafa Cengiz, daha sonra Ergin Ataman'a maçı için başarılar diledi.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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