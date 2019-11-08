Galatasaray'da şok! Kadro dışı kaldı...
Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Paris Saint Germain maçı sonrası soyunma odasını karıştırmıştı. Basın toplantısında konuşan Belçika temsilcisinin hocası Clement, Diagne'nin kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanında 1-0 mağlup olan Club Brugge'de Mbaye Diagne penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Takımın penaltısı olmamasına rağmen topun başına geçen Diagne'nin penaltıyı kaçırması olay oldu.
SOYUNMA ODASINDA YUMRUKLAŞMA
Maç sonrası soyunma odasında Diagne ile takım arkadaşları arasında başlayan tartışmanın bir anda alevlendiği ve yardımcı antrenöre yumruk isabet ettiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Club Brugge Teknik Direktörü Clement, yaşanan olayı doğrulayarak şunları söyledi:
"Bir oyuncu aptalca bir hata yapar ve sonuca büyük olasılıkla etki eder. Bu duruma soyunma odasında çok kızdım ama saatler süren bir tartışma olmadı. Soyunma odasına girdiğim anda tartışma bitti. Diagne asla cevap vermedi, çünkü hatalı olduğunu biliyordu ve bunu kabullendi. Ceza olarak pazar günkü maçta bizimle olmayacak. Bu süreçte kendisini gözlemleyeceğim ve tavırlarına göre önümüzdeki günlerde durumunu netleştireceğim. Buradaki geleceği tamamen kendisine bağlı."
Sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlarla ilgili takım arkadaşları ve taraftarlardan özür dileyen Mbaye Diagne, Club Brugge'ün hafta sonunda ligde oynayacağı Antwerpen maçı kadrosuna alınmadı.
GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!
Sezon sonunda Diagne'yi Belçika temsilcisine satarak 10 milyon Euro'ya yakın bir transfer geliri elde etmek isteyen Galatasaray'ın, yaşananlardan sonra bu planı gerçekleşmeyebilir.
BELHANDA İLE DE YAŞAMIŞTI!
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada Belhanda, son bölümde kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına geçti. Ancak taraftarların 'Diagne' tezahüratları sonrası Diagne, Belhanda'yla konuşup topu aldı.
GOLE SEVİNMEDİ!
Bu duruma bozulduğu gözlenen Belhanda, teknik heyete baktı ve sonrasında söylenerek geriye çekildi. Diagne atışı gole çevirirken Belhanda gol sevincine dahil olmadı..
- 08.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 17:02
- Galatasaray'da şok! Kadro dışı kaldı...
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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