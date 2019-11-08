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08 Kasım 2019, Cuma
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kafilesi Gaziantep'e geldi

Galatasaray kafilesi Gaziantep'e geldi

Takımı, 'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi. Taraftarlar takımlarını coşkuyla karşıladı.

Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.

Sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti. Kafilede Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem yönetecek.

  1. 08.11.2019
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