Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu İstanbul'a döndü

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü'ne ait tesislerde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra açma germe hareketleri yapıldı ve gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BELHANDA İSTANBUL'A DÖNDÜ!

Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul'a döndü.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından karşılaşma için kampa girdi.