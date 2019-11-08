Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu İstanbul'a döndü
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK. ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı ve tedavi için İstanbul'a döndü. Galatasaray son dakika haberleri...
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde bir antrenman gerçekleştirdi.
Gaziantep Futbol Kulübü'ne ait tesislerde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.
Daha sonra açma germe hareketleri yapıldı ve gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
BELHANDA İSTANBUL'A DÖNDÜ!
Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul'a döndü.
Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından karşılaşma için kampa girdi.
- 08.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 22:23
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu İstanbul'a döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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