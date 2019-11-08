Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu İstanbul'a döndü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu 'a döndü

Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu İstanbul'a döndü

'in 11. haftasında Gaziantep FK. ile karşılaşacak olan 'da yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı ve tedavi için 'a döndü. Galatasaray son dakika haberleri...

, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 11. hafta Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü'ne ait tesislerde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra açma germe hareketleri yapıldı ve gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BELHANDA İSTANBUL'A DÖNDÜ!
Sol topuğunda ağrı hisseden Younes , tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, 'a döndü.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından karşılaşma için kampa girdi.

  1. 08.11.2019
  2. Güncelleme: 08.11.2019 22:23
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