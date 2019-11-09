İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Rakibin pozisyon verdikleri zaman cezayı kesecek oyunculara sahip olduğunu söyledi. Kanatları iyi kullanan bir rakiple oynayacaklarını anlattı. Orta sahada kendilerinden daha çok top Cimbom'da sakatlıkları bulunan çalacak bir rakiple oynayacaklarını hatırlattı.