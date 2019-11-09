İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma öncesi Terim'in tercih edeceği kadro merakla bekleniyordu. İşte Gaziantep BB-Galatasaray mücadelesinin muhtemel ilk 11'leri.
9 Kasım 2019 Cumartesi 02:23
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Hafta içinde Real Madrid'e 6-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılı takım, Antep deplasmanından zaferle dönüp bir nebze de olsa moral bulmak ve lig yarışında kalmak amacında.
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FALCAO YİNE YOK Cimbom'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı.
Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor. Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener de sahadaki yerini alamayacak.
'SAVUNMAYI SAĞLAM TUTUN' Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından Gaziantep'e karşı oynanacak maç öncesi teknik direktör Fatih Terim bazı uyarılar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından kesinlikle tehlikeli yerde faul yapmamalarını istedi.
Rakibin pozisyon verdikleri zaman cezayı kesecek oyunculara sahip olduğunu söyledi. Kanatları iyi kullanan bir rakiple oynayacaklarını anlattı. Orta sahada kendilerinden daha çok top Cimbom'da sakatlıkları bulunan çalacak bir rakiple oynayacaklarını hatırlattı.