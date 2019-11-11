Terim talimatı verdi! İşte Falcao'nun dönüş tarihi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Terim talimatı verdi! İşte Falcao'nun dönüş tarihi

Galatasaray'ın tedavisini İspanya'da sürdüren Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Öte yandan Fatih Terim, sağlık ekiplerine yıldız futbolcu için dönüş tarihi verdi. İşte detaylar...
11 Kasım 2019 Pazartesi 22:01 Güncelleme: 11.11.2019 22:03
Terim talimatı verdi! İşte Falcao'nun dönüş tarihi

Galatasaray'da Radamel Falcao, Paris-Saint Germain ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı.

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Terim talimatı verdi! İşte Falcao'nun dönüş tarihi

Aşil tendonunda problem tespit edilen Kolombiyalı golcü, bir süredir takımdan ayrı kalmıştı.

Terim talimatı verdi! İşte Falcao'nun dönüş tarihi

Sarı-kırmılı ekip Falcao'da mutlu sona adım adım yaklaşıyor.

Terim talimatı verdi! İşte Falcao'nun dönüş tarihi

Tedavisine bir süredir İspanya'da devam edilen yıldız futbolcu, İstanbul'a dönüyor.

Terim talimatı verdi! İşte Falcao'nun dönüş tarihi

Trt Spor'un haberine göre Radamel Falcao yarın İstanbul'a dönecek ve tedavisine Galatasaray sağlık ekibi devam edecek.

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