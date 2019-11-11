Terim talimatı verdi! İşte Falcao'nun dönüş tarihi
Galatasaray'ın tedavisini İspanya'da sürdüren Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Öte yandan Fatih Terim, sağlık ekiplerine yıldız futbolcu için dönüş tarihi verdi. İşte detaylar...
11 Kasım 2019 Pazartesi 22:01
Güncelleme: 11.11.2019 22:03
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Galatasaray'da Radamel Falcao, Paris-Saint Germain ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı.
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Aşil tendonunda problem tespit edilen Kolombiyalı golcü, bir süredir takımdan ayrı kalmıştı.
Sarı-kırmılı ekip Falcao'da mutlu sona adım adım yaklaşıyor.
Tedavisine bir süredir İspanya'da devam edilen yıldız futbolcu, İstanbul'a dönüyor.
Trt Spor'un haberine göre Radamel Falcao yarın İstanbul'a dönecek ve tedavisine Galatasaray sağlık ekibi devam edecek.