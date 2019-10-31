Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor

1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 36 lig maçından 24'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 83 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray, son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

GALATASARAY KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda oldukça zor galip geliyor.

Ligde rakibiyle yaptığı son 10 maçtan sadece 3'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

RİZESPOR DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı.

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 18 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 13'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 44 golüne, Rizespor 13 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'daki 18 lig maçının tamamında gol atarken, 9'unda kalesini gole kapadı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 36 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 36 maçtan 34'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti.



GALATASARAY İÇ SAHADA YENİLGİYİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 40 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 40 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 33 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.



GALATASARAY SON 8 RESMİ MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta tek galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 8 resmi maça çıktı.

Ligde 5 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 1 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.