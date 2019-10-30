Younes Belhanda'ya ilk teklif geldi!

Galatasaray'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. İlk 9 hafta sonunda 13 puanla kendisine 7. sırada yer bulabilen Sarı-Kırmızılılar'da oyuncuların performansları tartışılıyor. Son günlerde ise en çok eleştirilen isimlerden biri Younes Belhanda. Faslı yıldız geçtiğimiz haftalarda Real Madrid karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oldukça etkisiz bir performans sergilemiş, oyundan alındığı esnada ise taraftarla sert bir şekilde tartışmıştı. Ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilebilecekler arasında gösterilen Belhanda'nın ilk talibi de belli oldu. İşte detaylar...
30 Ekim 2019 Çarşamba 21:53
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Galatasaray'da bu sezon beklenildiği gibi gitmiyor.
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Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk parolasıyla başladığı Cemil Usta Sezonu'nda henüz düzgün bir görüntü sergileyemedi.
Üst üste alınan yenilgiler sonrası morallerin bozulduğu Aslan'da özellikle 10 numaralı formayı giyen Faslı yıldız Younes Belhanda'nın performansı tartışılıyor.
Younes Belhanda son olarak Real Madrid maçında protestolarla oyundan alınırken taraftarlara küfür edip silah işareti yapmıştı.
TERİM'İN DE SABRINI TAŞIRDI Terim'in, "Gerçek özrünü iyi futbol oynayarak dileyebilirsin" diyerek Beşiktaş maçında 11'de oynattığı Belhanda, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.