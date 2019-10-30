Younes Belhanda'ya ilk teklif geldi!

Galatasaray'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. İlk 9 hafta sonunda 13 puanla kendisine 7. sırada yer bulabilen Sarı-Kırmızılılar'da oyuncuların performansları tartışılıyor. Son günlerde ise en çok eleştirilen isimlerden biri Younes Belhanda. Faslı yıldız geçtiğimiz haftalarda Real Madrid karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oldukça etkisiz bir performans sergilemiş, oyundan alındığı esnada ise taraftarla sert bir şekilde tartışmıştı. Ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilebilecekler arasında gösterilen Belhanda'nın ilk talibi de belli oldu. İşte detaylar...