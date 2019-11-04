Andone müjdesi

Devre arasında Florin Andone'nin sözleşmesinde yazan maddeyi kullanarak Brighton'a geri döneceği iddia edilmişti. Ancak İngiliz takımının teknik direktörü Graham Potter, Fransız forveti Maupay'ın performansından memnun olduğunu ve devre arası için forvet hattında bir değişiklik düşünmediğini 2-0 kazanılan Norwich maçından sonra açıkladı.

YATIRIM BAŞLADI

Yunus ve Emir'le sözleşme imzalayan Galatasaray'da yönetim Fatih Terim'in isteğiyle Atalay Babacan ve Mustafa Kapı ile de sözleşme imzalayacak. Gelen bilgilere göre iki oyuncuya da 5'er yıllık sözleşme verilecek. Terim, Rize maçının ardından genç isimler istediğini söylemişti.

BALO'YA HAYRAN

Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, takıma geç katıldığı için henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi. Senegalli futbolcu, ayrıca kendini Balotelli'ye benzettiğini ifade ederek, "Kendimi Balotelli'ye benzettiğim için takım arkadaşlarımın bana Mario demesini istiyorum" dedi.

DİVAN'IN YERİNE

G.Saray, Fatih Terim ile Ali Koç arasında yaşananların ardından Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Divan Restaurant ile yollarını ayırmıştı. Divan Restaurant'ın yerini alacak catering şirketi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, Asri Gıda firması ile prensipte anlaştığı ifade edildi.