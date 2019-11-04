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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Andone müjdesi

Andone müjdesi

Brighton'ın, 'nin sözleşmesinde yazan maddeyi kullanarak takıma geri çağıracağı iddia edilmişti. Ancak İngiliz ekibinin , forvet hattından memnun olduğunu ve bir değişiklik yapmayacaklarını açıkladı.

Devre arasında 'nin sözleşmesinde yazan maddeyi kullanarak Brighton'a geri döneceği iddia edilmişti. Ancak İngiliz takımının , Fransız forveti Maupay'ın performansından memnun olduğunu ve devre arası için forvet hattında bir değişiklik düşünmediğini 2-0 kazanılan Norwich maçından sonra açıkladı.

YATIRIM BAŞLADI

Yunus ve Emir'le sözleşme imzalayan 'da yönetim 'in isteğiyle Atalay Babacan ve Mustafa Kapı ile de sözleşme imzalayacak. Gelen bilgilere göre iki oyuncuya da 5'er yıllık sözleşme verilecek. Terim, maçının ardından genç isimler istediğini söylemişti.

BALO'YA HAYRAN

'a kiralanan Mbaye Diagne, takıma geç katıldığı için henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi. Senegalli futbolcu, ayrıca kendini Balotelli'ye benzettiğini ifade ederek, "Kendimi Balotelli'ye benzettiğim için takım arkadaşlarımın bana Mario demesini istiyorum" dedi.

DİVAN'IN YERİNE

G.Saray, Fatih Terim ile arasında yaşananların ardından Stadyumu'nda bulunan ile yollarını ayırmıştı. Divan Restaurant'ın yerini alacak catering şirketi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, Asri Gıda firması ile prensipte anlaştığı ifade edildi.

  1. 4.11.2019
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