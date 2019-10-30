Fatih Terim'den şok karar! 3 yıldız tribüne - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den şok karar! 3 yıldız tribüne

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında açılış karşılaşmasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında rotasyona gideceğinin sinyalini vermişti. İşte Terim'in direkt tribüne göndereceği o 3 isim ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
30 Ekim 2019 Çarşamba 17:04 Güncelleme: 30.10.2019 17:05
Fatih Terim'den şok karar! 3 yıldız tribüne

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi kadro çalışmaları hız kazandı.

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Fatih Terim'den şok karar! 3 yıldız tribüne

Süper Lig'in 10. haftasının açılışını yapacak olan Galatasaray'da antrenmanlar devam ediyor.

Fatih Terim'den şok karar! 3 yıldız tribüne

TERİM'DEN ROTASYON KARARI!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşmada büyük bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

Fatih Terim'den şok karar! 3 yıldız tribüne

Fatih Terim, bu radikal kararın sinyalini Beşiktaş maçının ardından vermişti.

Fatih Terim'den şok karar! 3 yıldız tribüne

FATİH TERİM, BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI NE DEMİŞTİ?

Terim, Beşiktaş maçının ardından basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı;

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