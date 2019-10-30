Fatih Terim'den şok karar! 3 yıldız tribüne

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında açılış karşılaşmasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında rotasyona gideceğinin sinyalini vermişti. İşte Terim'in direkt tribüne göndereceği o 3 isim ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

30 Ekim 2019 Çarşamba 17:04 Güncelleme: 30.10.2019 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





